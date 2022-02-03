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В Днепре снесут советский долгострой – огромное здание гостиницы "Парус"

Четверг, 3 февраля 2022, 14:54
В Днепре снесут советский долгострой – огромное здание гостиницы Парус

В Днепре снесут недостроенную с советских времен гостиницу "Парус", расположенную на берегу Днепра.

Источник: сообщение мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook

Прямая речь Филатова: "Вчера, после многолетней судебной тяжбы, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул "Парус" территориальной громаде…

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Мы… вернули "Парус" в Город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже".

Детали: Филатов добавил, что во время сноса огромный трезубец, нанесенный волонтерами в 2014 году, будет обязательно закрашен.

Строительство гостиницы продолжалось в 1975-1989 годах.

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Украинская правда
Темы: Днепрстроительство
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