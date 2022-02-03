В Днепре снесут советский долгострой – огромное здание гостиницы "Парус"
Четверг, 3 февраля 2022, 15:54
В Днепре снесут недостроенную с советских времен гостиницу "Парус", расположенную на берегу Днепра.
Источник: сообщение мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook
Прямая речь Филатова: "Вчера, после многолетней судебной тяжбы, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул "Парус" территориальной громаде…
Мы… вернули "Парус" в Город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже".
Детали: Филатов добавил, что во время сноса огромный трезубец, нанесенный волонтерами в 2014 году, будет обязательно закрашен.
Строительство гостиницы продолжалось в 1975-1989 годах.
Украинская правда