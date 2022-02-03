Комиссия третий раз не утвердила руководителя САП
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.
Источник: "Громадське" со ссылкой на трансляцию заседания, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram
Детали: Глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что на заседании отсутствуют члены Андрей Гуджал, Елена Бусол и Евгений Соболь. Первый заявил, что в командировке Бусол отказалась участвовать, а Соболь сначала предупреждал о опоздании.
Поэтому не удалось собрать кворум, поэтому заседание конкурсной комиссии не открыли.
По словам Шабунина, утверждение руководителя САП снова заблокировали представители комиссии по Офису президента. Он сообщает, что Гуджал и Бусол заявили, что не будут посещать заседания до апелляции на решение ОАСКУ, которое тормозит комиссию.
Справка: Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
Предыстория:
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
- Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
- Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
- После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.