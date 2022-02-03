Комиссия третий раз не утвердила руководителя САП

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.

Источник: "Громадське" со ссылкой на трансляцию заседания, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram

Детали: Глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что на заседании отсутствуют члены Андрей Гуджал, Елена Бусол и Евгений Соболь. Первый заявил, что в командировке Бусол отказалась участвовать, а Соболь сначала предупреждал о опоздании.

Поэтому не удалось собрать кворум, поэтому заседание конкурсной комиссии не открыли.

По словам Шабунина, утверждение руководителя САП снова заблокировали представители комиссии по Офису президента. Он сообщает, что Гуджал и Бусол заявили, что не будут посещать заседания до апелляции на решение ОАСКУ, которое тормозит комиссию.

Справка: Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

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