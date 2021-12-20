ОАСК принял решение, которое может еще больше затормозить избрание главы САП

Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: сайт ОАСК, руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Telegram

Детали: Таким образом суд частично удовлетворил исковые требования.

Как пояснили в суде, указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 2015 года, ответчик по делу – конкурсная комиссия – была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Шабунин считает, что за этим решением стоит президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак, которые заинтересованы в затягивании конкурса.

По его словам, во вторник 21 декабря должно состояться финальное заседание комиссии по избранию руководителя САП, но "контролируемая Банковой часть комиссии", скорее всего, отложит заседание, прикрывшись этим решением ОАСК.

Прямая речь Шабунина: "Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для власти Зеленского/Ермака (а также остальных участников этого процесса). К сожалению, это может отразиться и на всей стране".

Больше деталей: В то же время антикоррупционер обращает внимание, что ОАСК – это только суд первой инстанции, а значит, его решение не вступает в законную силу до решения апелляционной инстанции.

Напомним: Дипломаты США и других стран Группы семи примут участие в заседании комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 21 декабря.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова объясняла, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призывает Киев избрать руководителя САП до конца года.

Предыстория: Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор остается без руководителя.