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"Война" за обменник возле СБУ в Киеве: полиция объявила подозрение трем фигурантам

Четверг, 3 февраля 2022, 23:38
Война за обменник возле СБУ в Киеве: полиция объявила подозрение трем фигурантам
фото: НП

Из-за столкновений с применением оружия между участниками ОО "Украинский стяг" и охранниками пункта обмена валют возле управления Службы безопасности Украины в Киеве полиция открыла уголовное производство, подозреваемым фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Прямая речь и.о. начальника полиции Киева Андрея Гарастюка: "При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

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За хулиганские действия возле помещения финансового учреждения 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования".

"За хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование продолжается".

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Что этому предшествовало:

  • 25 января в центре Киева возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинское знамя" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион". Члены "Украинского стяга" убеждены, что через этот обменник отправляют деньги в страну-агрессор Россию.
  • 2 февраля произошли столкновения с применением оружия между участниками ОО "Украинское знамя" и охранниками пункта обмена валют.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал
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