"Война" за обменник возле СБУ в Киеве: полиция объявила подозрение трем фигурантам
Из-за столкновений с применением оружия между участниками ОО "Украинский стяг" и охранниками пункта обмена валют возле управления Службы безопасности Украины в Киеве полиция открыла уголовное производство, подозреваемым фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Прямая речь и.о. начальника полиции Киева Андрея Гарастюка: "При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.
За хулиганские действия возле помещения финансового учреждения 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования".
"За хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование продолжается".
Что этому предшествовало:
- 25 января в центре Киева возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинское знамя" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион". Члены "Украинского стяга" убеждены, что через этот обменник отправляют деньги в страну-агрессор Россию.
- 2 февраля произошли столкновения с применением оружия между участниками ОО "Украинское знамя" и охранниками пункта обмена валют.