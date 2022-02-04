Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин пожаловался Макрону на "провокационные заявления и действия" Киева

Пятница, 4 февраля 2022, 02:26
Путин пожаловался Макрону на провокационные заявления и действия Киева
Путин и Макрон говорят через видеосвязь в 2020 году. Фото: Getty Images

Лидер Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Источник: France24 со ссылкой на Елисейский дворец, Зеленский в twitter, сайт президента РФ

Детали: Макрон во время отдельных переговоров с российским и украинским президентами отметил необходимость "ускорить" мирный процесс на украинском Донбассе, "где Москва поддерживает пророссийских сепаратистов с 2014 года".

Реклама:

Зеленский сообщил, что они с Макроном обсудили противодействие "вызовам безопасности" и активизацию "мирного процесса в рамках Нормандского формата".

А также "согласовали дальнейшие общие шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия".

В Кремле сообщают, что Владимир Путин во время разговора с Макроном "вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вечером 3 февраля проведет телефонные переговоры с президентами Украины и России.

Темы: МакронПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Макрон
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: