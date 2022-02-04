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Путин пожаловался Макрону на "провокационные заявления и действия" Киева

Пятница, 4 февраля 2022, 03:26
Путин и Макрон говорят через видеосвязь в 2020 году. Фото: Getty Images

Лидер Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Источник: France24 со ссылкой на Елисейский дворец, Зеленский в twitter, сайт президента РФ

Детали: Макрон во время отдельных переговоров с российским и украинским президентами отметил необходимость "ускорить" мирный процесс на украинском Донбассе, "где Москва поддерживает пророссийских сепаратистов с 2014 года".

Зеленский сообщил, что они с Макроном обсудили противодействие "вызовам безопасности" и активизацию "мирного процесса в рамках Нормандского формата".

А также "согласовали дальнейшие общие шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия".

В Кремле сообщают, что Владимир Путин во время разговора с Макроном "вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями".

Что предшествовало: сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вечером 3 февраля проведет телефонные переговоры с президентами Украины и России.

Темы: МакронПутинЗеленский


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