Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Впервые более 40 тысяч: в Украине 43 778 случаев Covid за сутки

Пятница, 4 февраля 2022, 07:22
Впервые более 40 тысяч: в Украине 43 778 случаев Covid за сутки
Дашборд УП

За сутки 3 февраля в Украине зафиксировали 43 778 случаев заболевания Covid и 174 смерти от осложнений.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него за прошедшие сутки 4 328 больных, выздоровели 9 497 человек.

Реклама:

Среди 43,8 тысячи больных – 4 381 ребенок (10%) и 873 медработника (2%).

Больше всего случаев заболевания подтвердили в этот четверг в Одесской (4136), Львовской (3791), Житомирской (3310) областях, в городе Киев (2869), Ровенской (2521) и Днепропетровской (2115) областях.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Запорожской области (20), в Киеве (18), в Донецкой (12), Ивано-Франковской и Львовской (по 10) областях.

ВИДЕО ДНЯ
 

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 213 675 раз, зафиксировали 100 983 смерти и 3 660 351 выздоровление.

В Украине уже вакцинировано против коронавируса 15 420 207 человек: первую дозу вакцины получили 15 420 205 человек, две дозы – 14 728 642 человека, три дозы – 421 057 человек.

Напомним, Минздрав и другие специалисты прогнозировали, что в феврале на волне штамма вируса "Омикрон" суточный прирост больных может достигать 60 тысяч человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: