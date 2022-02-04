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Впервые более 40 тысяч: в Украине 43 778 случаев Covid за сутки

Пятница, 4 февраля 2022, 08:22
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За сутки 3 февраля в Украине зафиксировали 43 778 случаев заболевания Covid и 174 смерти от осложнений.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него за прошедшие сутки 4 328 больных, выздоровели 9 497 человек.

Среди 43,8 тысячи больных – 4 381 ребенок (10%) и 873 медработника (2%).

Больше всего случаев заболевания подтвердили в этот четверг в Одесской (4136), Львовской (3791), Житомирской (3310) областях, в городе Киев (2869), Ровенской (2521) и Днепропетровской (2115) областях.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Запорожской области (20), в Киеве (18), в Донецкой (12), Ивано-Франковской и Львовской (по 10) областях.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 213 675 раз, зафиксировали 100 983 смерти и 3 660 351 выздоровление.

В Украине уже вакцинировано против коронавируса 15 420 207 человек: первую дозу вакцины получили 15 420 205 человек, две дозы – 14 728 642 человека, три дозы – 421 057 человек.

Напомним, Минздрав и другие специалисты прогнозировали, что в феврале на волне штамма вируса "Омикрон" суточный прирост больных может достигать 60 тысяч человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиявакцинация


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