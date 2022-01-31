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Ожидаем до 60 тысяч новых ковид-больных в сутки - Радуцкий

Понедельник, 31 января 2022, 11:52
Ожидаем до 60 тысяч новых ковид-больных в сутки - Радуцкий
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО. ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Власти ожидают, что на этой неделе в Украине будут выявлять до 50 или 60 тысяч новых больных коронавирусом в сутки.

Источник: председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий видеосвязью на заседании согласительного совета 31 января

Прямая речь: "Хотел бы поддержать перенос графика пленарных заседаний Верховной Рады, потому что мы на этой неделе ожидаем до 50-60 тысяч заболевших в сутки".

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Детали: По словам Радуцкого, находиться большому количеству людей в закрытых помещениях – это провоцировать ухудшение эпидемической ситуации.

Нардеп "Слуги народа" также упрекнул коллег, которые не понимают необходимость носить маски (как свидетельствует трансляция заседания согласительного совета, сразу несколько представителей разных фракций и групп масок не имели - ред.).

Идею отмены пленарных заседаний в очередной раз подвергли критике представители "Европейской солидарности", которые считают, что в такое ответственное время нардепы не могут идти на перерыв.

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По мнению же Радуцкого, работа в комитетах не менее важна, чем пленарная.

Что предшествовало: Надепы проголосовали за решение внести изменения в календарный план. Верховная Рада 1 февраля откроет седьмую сессию, но затем нардепы не будут собираться на пленарные заседания до 15 февраля из-за эпидемии Covid, а будут работать в комитетах.

Главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозировал, что во время волны COVID-штамма Омикрон в день могут инфицироваться 59 тысяч человек. В феврале 2022 года COVID-19 может заболеть около 1 миллиона украинцев.

Напомним: За сутки 30 января в Украине зарегистрировали 22 026 случаев заболевания Covid-19 и 78 смертей от осложнений, госпитализировали 2 322 человека.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Верховная Рада
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