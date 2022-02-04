Ковид в ОП: Зеленский тестировался перед встречей с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский тестировался на коронавирус перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил отрицательный результат.

Источник: пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УП

Прямая речь: "Перед международными переговорами их участники как с одной, так и с другой стороны делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский тестировался вчера и на встречу с Эрдоганом шел уже с отрицательным результатом".

Напомним: 3 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что получил положительный тест на Covid-19.

По данным источников "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже, которая имела место 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела ковидом несколько дней назад.