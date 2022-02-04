Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ковид в ОП: Зеленский тестировался перед встречей с Эрдоганом

Пятница, 4 февраля 2022, 08:45
Ковид в ОП: Зеленский тестировался перед встречей с Эрдоганом
Зеленский и Эрдоган. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский тестировался на коронавирус перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил отрицательный результат.

Источник: пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УП

Прямая речь: "Перед международными переговорами их участники как с одной, так и с другой стороны делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский тестировался вчера и на встречу с Эрдоганом шел уже с отрицательным результатом".

Реклама:

Напомним: 3 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что получил положительный тест на Covid-19.

По данным источников "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже, которая имела место 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела ковидом несколько дней назад.

Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: