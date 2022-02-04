Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка

Пятница, 4 февраля 2022, 11:41
Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка
Фото: KYIV.KLICHKO.ORG

В Киеве в Международном выставочном центре проходит 25-й съезд партии "Удар Виталия Кличко".

Источник: "Интерфакс-Украина", сообщение на сайте партии "Удар"

Детали: Кроме членов партии и сторонников политсилы на съезде в качестве гостей присутствуют пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, бывший секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, а также экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Реклама:

На съезде партия планирует выдвинуть кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м одноманном округе.

Кличко на съезде заявил, что "Удар" в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно и призвал демократические силы объединиться ради общих целей.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В октябре 2021 года Кличко заявлял, что планирует вести свою партию "Удар" на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.

Темы: Виталий КличкоУдар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Виталий Кличко
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: