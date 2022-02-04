Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка

Пятница, 4 февраля 2022, 12:41
Фото: KYIV.KLICHKO.ORG

В Киеве в Международном выставочном центре проходит 25-й съезд партии "Удар Виталия Кличко".

Источник: "Интерфакс-Украина", сообщение на сайте партии "Удар"

Детали: Кроме членов партии и сторонников политсилы на съезде в качестве гостей присутствуют пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, бывший секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, а также экс-генпрокурор Юрий Луценко.

На съезде партия планирует выдвинуть кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м одноманном округе.

Кличко на съезде заявил, что "Удар" в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно и призвал демократические силы объединиться ради общих целей.

Предыстория:

  • В октябре 2021 года Кличко заявлял, что планирует вести свою партию "Удар" на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.

Темы: Виталий КличкоУдар


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Виталий Кличко
30 октября должны пройти выборы в районные советы Киева
Младший Кличко присоединился к терробороне Киева
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...