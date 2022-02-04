Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка

В Киеве в Международном выставочном центре проходит 25-й съезд партии "Удар Виталия Кличко".

Источник: "Интерфакс-Украина", сообщение на сайте партии "Удар"

Детали: Кроме членов партии и сторонников политсилы на съезде в качестве гостей присутствуют пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, бывший секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, а также экс-генпрокурор Юрий Луценко.

На съезде партия планирует выдвинуть кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м одноманном округе.

Кличко на съезде заявил, что "Удар" в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно и призвал демократические силы объединиться ради общих целей.

Предыстория: