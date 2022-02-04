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В Беларуси сбили российский беспилотник, но сказали, что украинский – журналисты

Пятница, 4 февраля 2022, 17:10
Сбитый белорусами БПЛА "Орлан", который выдают за якобы украинский. Фото: белта

Вблизи белорусско-украинской границы 24 января сбили российский разведывательный дрон "Орлан", а не украинский, как настаивали белорусские власти.

Источник: российское оппозиционное издание The Insider

Детали: Журналисты-расследователи отметили, что на снимке, обнародованном белорусскими государственными медиа, четко видна конструкция беспилотного аппарата "Орлан" российского производства.

Эти беспилотники находятся на вооружении в вооруженных силах Беларуси, России, Казахстана, Мьянмы, Кыргызстана и Узбекистана, но не у Украины.

Белорусские военные настаивали, что сбили украинский БПЛА Spectator M1. Однако на опубликованном снимке на крыльях взбитого дрона не видно аэродинамических конечностей-винглетов, которые есть у Spectator M1, но нет у "Орланов". К тому же, как настаивают журналисты, форма головы корпуса очень похожа на "Орлан", но не Spectator.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим также подтвердил журналистам, что речь идет об "Орлане", сбитом белорусскими военными, которого нет в украинских Вооруженных силах.

Украинский БПЛА Spectator M1
Украинский БПЛА Spectator M1
Фото: Минобороны Украины

Что было раньше: 3 февраля Беларусь заявила, что 24 января границу между Украиной и Беларусью пересек "шпионский беспилотник", который сбили белорусы. Украинские чиновники отрицали, что это был украинский беспилотник.

Темы: БеларусьграницаВооруженные силы


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