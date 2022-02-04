Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси сбили российский беспилотник, но сказали, что украинский – журналисты

Пятница, 4 февраля 2022, 16:10
В Беларуси сбили российский беспилотник, но сказали, что украинский – журналисты
Сбитый белорусами БПЛА "Орлан", который выдают за якобы украинский. Фото: белта

Вблизи белорусско-украинской границы 24 января сбили российский разведывательный дрон "Орлан", а не украинский, как настаивали белорусские власти.

Источник: российское оппозиционное издание The Insider

Детали: Журналисты-расследователи отметили, что на снимке, обнародованном белорусскими государственными медиа, четко видна конструкция беспилотного аппарата "Орлан" российского производства.

Реклама:

Эти беспилотники находятся на вооружении в вооруженных силах Беларуси, России, Казахстана, Мьянмы, Кыргызстана и Узбекистана, но не у Украины.

Белорусские военные настаивали, что сбили украинский БПЛА Spectator M1. Однако на опубликованном снимке на крыльях взбитого дрона не видно аэродинамических конечностей-винглетов, которые есть у Spectator M1, но нет у "Орланов". К тому же, как настаивают журналисты, форма головы корпуса очень похожа на "Орлан", но не Spectator.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим также подтвердил журналистам, что речь идет об "Орлане", сбитом белорусскими военными, которого нет в украинских Вооруженных силах.

ВИДЕО ДНЯ
Украинский БПЛА Spectator M1
Украинский БПЛА Spectator M1
Фото: Минобороны Украины

Что было раньше: 3 февраля Беларусь заявила, что 24 января границу между Украиной и Беларусью пересек "шпионский беспилотник", который сбили белорусы. Украинские чиновники отрицали, что это был украинский беспилотник.

Темы: БеларусьграницаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Штаты передали ГПСУ 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных районов
Резников уверяет, что наступление со стороны Беларуси наименее возможно
Первые военные усиливающего контингента США прибыли в Германию
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: