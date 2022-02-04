Украина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

Украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2.

Источник: трансляция матча

Детали: Матч был сверхсложным и драматичным для обеих команд.

Украина пропустила два быстрых мяча (один из них на первой минуте игры), но к концу первого тайма смогла отыграть один гол – 2:1.

Ровно в середине второго тайма россиянин забивает третий гол – ударом через себя.

Впоследствии Украина смогла забить еще один мяч – 3:2, а также имела шанс сравнять счет – за минуту до конца матча не реализовали пенальти.

Сине-желтые часто рисковали и играли с пятью полевыми игроками, заменяя вратаря. Однако в последние минуты создали несколько 100% моментов.

Во время матча болельщики как могли поддерживали сборную – пели гимн, "Червону руту", а также известную кричалку о Путине. Их даже просили прекратить.

Более половины команды в сборной Украины – впервые играли на таком уровне.

"Команда в красном" в воскресенье 6 февраля в финале сыграет против победителя пары Португалия – Испания.

В этот же день Украина сыграет матч за третье место.

Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Зараз рахунок 2:1 на користь Росії. Вболівальники скандують «Путін—Х*уло», а їх просять зупинити пісні «неспортивного характеру» pic.twitter.com/TMLUDHKGmZ — hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Почему это важно: Это редкий случай в спорте в последние годы. После нападения России на Украину в 2014 году организаторы всех турниров, как правило, разводят две команды, чтобы они не попали друг на друга.

Предыстория: 31 января Украина прошла в полуфинал Евро впервые за 17 лет.