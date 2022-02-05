Канада отправила в Украину военную помощь

Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью.

Источник: Минобороны Канады

Детали: Вооруженные силы Канады (CAF) отправили военную помощь в Украину в рамках продолжения и расширения операции UNIFIER.

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В Минобороны Канады уточняют, что "самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины".

"Канада непоколебимо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Эта помощь еще больше поможет украинским силам безопасности защищаться от угроз России и наращивания войск в Украине и вокруг нее", – отмечают в ведомстве.

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Военная помощь состоит из средств индивидуальной защиты, средств перевозки грузов, а также приборов ведения наблюдения и разведывательного оборудования.

Кроме того, помощь сопровождают специалисты CAF, чтобы ознакомить украинских военных с функционированием и обслуживанием оборудования.

"С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное вооружение более чем на 23 миллиона долларов", – добавляют в Минобороны страны.

Напомним: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER, и Канада передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".