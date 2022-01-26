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Трюдо: Канада предоставит Украине "нелетальное оборудование и поделится разведданными"

Среда, 26 января 2022, 23:48
Трюдо: Канада предоставит Украине нелетальное оборудование и поделится разведданными
Джастин Трюдо, скриншот видео

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER, и Канада передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

Источник: Трюдо во время брифинга канадского правительства на youtube-канале новостного агентства Reuters, Укринформ

Прямая речь: "Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и предоставить Украине немедленную помощь".

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"Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к около 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране.

В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400".

"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность".

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Детали: По словам Трюдо, это обойдется Канаде в 340 млн. долларов (около 280 млн. долларов США).

Он добавил, что Канада также передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

Справка: Миссия UNIFIER – это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.

Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.

Предыстория: 

  • В начале января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которого договорились продолжить миссию UNIFIER. Канада рассматривала возможность предоставления Украине летального оружия, как сообщали журналисты.
  • 26 января Чехия приняла решение предоставить Украине бесплатно около 4 тысяч артиллерийских боеприпасов.
  • 25 января в Украину прибыл третий пакет помощи США в размере 200 миллионов долларов, в котором, в частности, было передано около 300 новейших противотанковых комплексов "Джавелин".
  • 17 января Британия приняла решение передать Украине новейшие противотанковые гранатометы NLAW.

Темы: Канадаоружиевойна
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