В субботу на Олимпиаде-2022 разыгрывают 6 комплектов наград
Первый соревновательный день Олимпиады-2022 начнется 5 февраля. В течение субботы будут разыграны 6 комплектов наград.
Источник: Суспільне
Детали: Соревнования в первый полноценный день Олимпийских игр в Пекине будут продолжаться до четырех часов дня по Киеву. За это время на разные турниры в Пекине выйдут 12 украинцев.
Трансляции первого соревновательного дня можно посмотреть на сайте "Суспільне Спорт".
Расписание трансляций Олимпиады на субботу:
04:30 – 06:30. Сноубординг: слоупстайл, квалификация
09:30 – 11:00. Лыжные гонки, женщины, скиатлон
11:00 – 13:00. Биатлон, смешанная эстафета
13:00 – 14:30. Санный спорт, первая попытка
15:00 – 16:30. Санный спорт, вторая попытка
08:30 – 10:00. Прыжки с трамплина, мужчины: квалификация
10:30 – 12:00. Конькобежец, женщины 3000м
12:30 – 14:00. Прыжки с трамплина, женщины, финал
14:30 – 16:00. Шорттрек, смешанная эстафета
06:00 – 08:00. Хоккей, женщины, Канада - Финляндия (интершум)
12:00 – 15:00. Фристайл: могул, мужчины, финал
15:00 – 17:00. Хоккей, женщины: США - ОКР (интершум)
06:00 – 07:00. Сноубординг, женщины, слоупстайл (повтор)
07:10 – 09:30. Прыжки с трамплина, мужчины, квалификация
09:40 – 10:40. Лыжные гонки, женщины, скиатлон
10:40 – 12:20. Биатлон: смешанная эстафета
13:05 – 16:00. Санный спорт
16:00 – 17:00. Шорттрек, смешанная команда (повтор)
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