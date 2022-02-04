Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

У Пекіні 4 лютого стартує Зимова Олімпіада. На цих іграх буде розіграно 109 комплектів нагород у 15-ти видах спорту: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижні перегони, лижне двоборство, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл, хокей та шорт-трек.

Вперше в історії збірна України буде представлена у рекордній кількості видів спорту – 12 (українців не буде лише в хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті), а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.

Така кількість спортсменів не впливає на невтішні передбачення експертів. За їхніми прогнозами, синьо-жовта команда залишиться у Пекіні без медалей.

Чому так – розмова не на одну годину. Але якщо спробувати пояснити просто, то все впирається в абсолютну відсутність спортивної інфраструктури.

Трамплін у Ворохті розбитий й застарілий, радянська дерев’яна санно-бобслейна траса в Кременці латана-перелатана, льодові арени можна перерахувати на пальцях, біатлонна траса у Буковелі будується, але проєкт лише на початковому етапі. Тому більшість українських олімпійців готується до змагань за кордоном.

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Незважаючи на всі ці фактори, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оптимістичний у прогнозах, і вважатиме "сухий" виступ збірної провалом.

Утім, прогнози в спорті річ невдячна, а на цій Олімпіаді тим паче, оскільки пандемія коронавірусу щодня вносить свої зміни і в змагання олімпійців.

"Українська правда" вирішила розібратися, в яких видах спорту від України можна очікувати хороших виступів та розповідає, де і коли можна переглянути змагання за участю українців.

Де дивитись Олімпіаду? В Україні Олімпійські ігри транслюватиме Суспільне (телеканал UA:Перший та діджитал-платформа Суспільне Спорт) та континентальний мовник Eurosport. Трансляції розпочинатимуться о 3-й ночі за київським часом і закінчуватимуться орієнтовно о 17-00. На UA:Перший у дні Олімпіаді о 10:30 та 17:00 виходитиме "Студія Олімпійських ігор", а завершуватиме день о 21:30 щоденник "Доба Олімпійських ігор".

Біатлон

Склад команди:

чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко (запасний Тарас Лесюк);

жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко (запасна Анастасія Меркушина)

Біатлон не перший рік є найпопулярнішим зимовим видом спорту в Україні. З ним пов’язані найбільші медальні звитяги українських зимових олімпійців. З 8 медалей, які за всі роки здобула Україна на зимових Олімпіадах, 5 були завойовані в біатлоні.

Цього сезону українська біатлонна збірна не може потішити вболівальників своїми результатами, здобувши на етапах Кубка світу лише одну "бронзу" в одиночній змішаній естафеті в німецькому Оберхофі. Проте, на жаль, ця дисципліна не представлена в олімпійській програмі.

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В індивідуальних змаганнях сезон складається доволі складно. У жінок непогано біжить Юлія Джима, але у нинішнього лідера збірної просто катастрофа зі стрільбою. Якщо проблеми вдасться подолати, можна розраховувати на пристойний результат.

Юлія Джима фото: sport.24tv.ua

З інших представниць "золотого" складу Олімпіади в Сочі з сестер Семеренко лише Валентина зуміла пробитись до олімпійського складу, а Олена Білосюк (екс-Підгрушна) вже у Пекіні "впіймала" ковід. Тому й перспективи в естафеті виглядають туманно.

У чоловіків на останніх етапах перед Олімпіадою хороші результати показав лідер збірної Дмитро Підручний, але й він поки обмежується потраплянням у десятку кращих на етапах Кубка світу.

Непогано виступала й чоловіча команда в естафеті. Без медальних призів, але часто були близько до подіуму, тож можна надіятись, що на Олімпіаді дадуть бій.

Дмитро Підручний фото: biathlon.com.ua

Розклад біатлонного турніру: (тут і далі – київський час) 5 лютого, 11:00 – Змішана естафета 7 лютого, 11:00 – Індивідуальна гонка, жінки 8 лютого, 10:30 – Індивідуальна гонка, чоловіки 11 лютого, 11:00 – Спринт, жінки 12 лютого, 11:00 – Спринт, чоловіки 13 лютого, 11:00 – Гонка переслідування, жінки 13 лютого, 12:45 – Гонка переслідування, чоловіки 15 лютого, 11:00 – Естафета, чоловіки 16 лютого, 09:45 – Естафета, жінки 18 лютого, 11:00 – Мас-старт, чоловіки 19 лютого, 11:00 – Мас-старт, жінки

Фристайл

Склад команди:

чоловіки – Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк;

жінки – Анастасія Новосад, Ольга Полюк (резервні – Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна)

Фристайл на Олімпіаді відбудеться у шістьох видах: акробатика, біг-ейр, могул, скі-крос, слоупстайл та хафпайп.

Україна представлена лише в лижній акробатиці, однак одразу 5 спортсменами, які окрім індивідуальних змагань боротимуться у змішаній командній акробатиці.

Саме у командних змаганнях цього сезону Україна потрапляла на подіум, тому є шанс на хороший (можливо й медальний) виступ у Пекіні. Не варто забувати і про індивідуалку, де діючим олімпійським чемпіоном є українець Олександр Абраменко.

Олександр Абраменко фото: sfu.org.ua

Розклад змагань у лижній акробатиці: 10 лютого, 13:50 – фінал командних змагань 14 лютого, 14:00 – фінал жіночих змагань 16 лютого, 14:00 – фінал чоловічих змагань

Скелетон

Склад команди: Владислав Гераскевич

Скелетон – один з найвидовищніших видів спорту на зимових іграх. Вперед головою на санках зі швидкістю за 100 км/год – це дуже страшно навіть просто коли спостерігаєш.

Український представник – Владислав Гераскевич, напевно, один із наймедійніших зимових спортсменів нашої країни, який в соцмережах часто розповідає про всі деталі своїх виступів.

Цього сезону Владислав показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Кубка світу у латвійській Сігулді.

Владислав Гераскевич фото: укрінформ

На Олімпіаді хорошим результатом стане потрапляння в десятку кращих, але стабільність Гераскевича може дозволити претендувати і на більше.

Перші два заїзди у скелетоні пройдуть 10 лютого о 3:30 і 5:00 фінальні 3-й і 4-й – 11 лютого о 14:20 і 15:55.

Сноубординг

Склад команди: Аннамарі Данча

У цьому виді зимової програми Україна буде представлена однією спортсменкою. Зате якою! Наддосвідчена Аннамарі Данча виступатиме на четвертій для себе Олімпіаді, і хоча не хапає з неба зірок, однак у критичні моменти може видати несподіваний результат.

У 2019 році Аннамарі здобула першу в історії України срібну медаль в паралельному гіганті, тож тримати кулаки за неї не завадить.

Аннамарі Данча змагатиметься в паралельному гіганті 8 лютого – кваліфікація о 4:40, фінали – з 8:30.

Бобслей

Склад команди: Лідія Гунько

Для України жіночий бобслей є дуже молодим видом спорту, оскільки фактично створений з нуля протягом останніх кількох років. Загалом у цьому виді українки представлені у двійках та одиночному монобобі.

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Монобоб дебютує на Олімпіаді, тому саме потрапляння на змагання для 28-річної Лідії Гунько є історичним досягненням. Тим паче, що українка змогла здобути олімпійську ліцензію буквально у фінальний тиждень перед Пекіном.

Лідія Гунько фото з інстаграму

Розклад змагань із жіночого монобобу: 13 лютого, 3:30, 5:00 – 1-й і 2-й заїзд 14 лютого, 3:30, 5:00 – 3-й і 4-й заїзд (фінал)

Гірськолижний спорт

Склад команди: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко

У гірськолижному спорті Україна олімпійських ліцензій не виборювала, оскільки наші представники фактично не виступають на етапах Кубка світу. Втім, для популяризації цього виду на нашу країну виділили по одній квоті у чоловіків та жінок.

Найкращим результатом серед українців на чемпіонатах світу було потрапляння Івана Ковбаснюка у тридцятку кращих на минулому чемпіонаті світу, тож сам виступ на іграх для наших лижників уже буде святом.

Гірськолижники змагатимуться у різних дисциплінах практично щодня в ранковій сесії з 4:00 до 8:00.

Лижні перегони

Склад команди:

чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода;

жінки – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова

Українці ніколи не здобували медалей у лижних перегонах на Олімпіадах. Мало шансів й цього разу.

Втім, наші лижники здобули 7 ліцензій і боротимуться одразу в 11 з 12 видів програми, крім чоловічої естафети.

Розклад лижних перегонів: 5 лютого, 9:45 – 7,5 + 7,5 км, скіатлон, жінки 6 лютого, 9:00 – 15 +15 км, скіатлон, чоловіки 8 лютого, 10:00-14:00 – спринт, вільний стиль, чоловіки, жінки 10 лютого, 9:00 – 10 км, класичний стиль, жінки 11 лютого, 9:00 – 15 км, класичний стиль, чоловіки 12 лютого, 9:30 – 4*5 км, естафета, жінки 16 лютого 11:00, 13:00 – класика, спринт, чоловіки, жінки 19 лютого, 8:00 – 50 км, мас-старт, вільний стиль, чоловіки 20 лютого, 8:30 – 30 км, мас-старт, вільний стиль, жінки

Лижне двоборство

Склад команди: Дмитро Мазурчук

У лижному двоборстві, де спортсмени спочатку стрибають з трампліну, а потім біжать на лижах, Україну представлятиме кременецький лижник Дмитро Мазурчук.

Хоча сподіватися на медалі в цьому виді теж не варто, однак у січні саме Дмитро здобув перші залікові очки на етапах Кубка світу у лижних дисциплінах для України, починаючи з 2018 року. Тож потрапляння у ТОП-30 на Олімпіаді буде успіхом.

Розклад фінальних змагань у лижному двоборстві: 15 лютого, 9:00 – стрибки на лижах з трампліну 13:00 – лижний крос.

Санний спорт

Склад команди:

чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій;

жінки – Олена Стецків, Юліанна Туницька;

парний екіпаж – Ігор Стахів/Андрій Лисецький

Найкращим результатом для українських санкарів на Олімпіадах було 6-е місце Лідії Лудан у 2002 та 2006 роках.

Наразі українці перебувають у третьому десятку світового рейтингу, але з огляду на стан єдиної санно-бобслейної траси в Кременці й той факт, що вони фактично тренуються в Латвії, потрапляння в 20-ку на Олімпіаді можна буде вважати успіхом.

Розклад змагань санкарів: 5 лютого, 13:10, 14:50 – 1-й, 2-й заїзд, чоловіки 6 лютого, 13:30, 15:15 – 3-й, 4-й заїзд (фінал), чоловіки 7 лютого, 13:50, 15:30 – 1-й, 2-й заїзд, жінки 8 лютого, 13:50, 15:35 – 3-й, 4-й заїзд (фінал), жінки 9 лютого, 14:20, 15:35 – 1-й, 2-й заїзд (фінал), парні екіпажі

Фігурне катання

Склад команди:

чоловіки – Іван Шмуратко

жінки – Анастасія Шаботова

танці на льоду – Олександра Назарова та Максим Нікітін

команда у спортивній парі – Софія Голіченко та Артем Даренський

На цій Олімпіаді Україна вперше з 2014 року виступить у всіх дисциплінах.

Хорошим результатом для наших спортсменів стане потрапляння в довільну програму. Для цього в короткій слід потрапити у 20-ку.

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Додатковою проблемою для збірної став позитивний тест на ковід, який виявили у Івана Шмуратка вже у Пекіні, що ставить під велике питання як результат українців у командних змаганнях, так і його виступ в індивідуальних змаганнях.

Але якщо ковід вдасться здолати, фігурист може розраховувати на потрапляння у кращу двадцятку, зважаючи, що на останньому чемпіонаті Європи він зайняв 12 місце.

Іван Шмуратко фото: sport24.ua

Розклад виступів у фігурному катанні: 4 лютого, 3:55 – командні змагання, коротка програма 6 лютого, 3:30 – командні змагання, коротка програма 7 лютого, 3:30 – командні змагання, довільна програма 8 лютого, 3:15 – коротка програма, чоловіки 10 лютого, 3:30 – довільна програма, чоловіки 12 лютого, 13:00 – танці на льоду, ритмічний танець 14 лютого, 3:15 – танці на льоду, довільний танець 15 лютого, 12:00 – коротка програма, жінки 17 лютого, 12:00 – довільна програма, жінки

Стрибки з трампліна

Склад команди: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук

У стрибках з трампліна на лижах розраховувати на високі результати не варто. Але зважаючи на стан єдиного в Україні трампліна у Ворохті, сам факт виступу українців на Олімпіаді – вже героїзм.

Віталій Калініченко та Євген Марусяк періодично виступають на етапах Кубка світу, тож прохід у кваліфікаційні 50 вже буде гарним результатом.

Розклад змагань у стрибках з трампліна: 5 лютого, 7:15 – звичайний трамплін, кваліфікація, чоловіки 6 лютого, 13:00 – звичайний трамплін, основний раунд, чоловіки 11 лютого, 13:00 – довгий трамплін, кваліфікація, чоловіки 12 лютого, 13:00 – довгий трамплін, основний раунд, чоловіки

Шорт-трек

Склад команди: Олег Гандей, Уляна Дуброва

Україна не дуже часто здобуває ліцензії у шорт-треку, тому потрапляння і в чоловічі, і в жіночі змагання вже добре.

А враховуючи, що, наприклад, Уляні Дубровій наразі всього 19 років, то перспектива в майбутньому в цьому виді спорту в України назріває.

Розклад змагань у шорт-треку за участі українців: 5 лютого, 13:00 – 500 м, жінки, кваліфікація 7 лютого, 13:30 – 500 м, жінки, фінали 9 лютого, 13600-15:30 – 1500 м, чоловіки, фінали

Євген Будерацький, УП