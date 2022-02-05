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Война на Востоке: оккупанты ранили украинского бойца

Суббота, 5 февраля 2022, 11:15
Война на Востоке: оккупанты ранили украинского бойца
Фото штаба ООС

В Донецкой области в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Источник: пресс-служба штаба ООС

Детали: С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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Так, в сторону Пищевика (Донецкая область) оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Дословно: "Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

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Украинская правда
Темы: войнаДонецкая областьООС
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