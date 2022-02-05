Война на Востоке: оккупанты ранили украинского бойца
Суббота, 5 февраля 2022, 11:15
В Донецкой области в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.
Источник: пресс-служба штаба ООС
Детали: С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Реклама:
Так, в сторону Пищевика (Донецкая область) оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Дословно: "Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда