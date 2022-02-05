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На "Десне" началась интенсивная подготовка ВСУ с использованием британского оружия

Суббота, 5 февраля 2022, 16:10
Украинский военный с комплексом NLAW, фото Сухопутных войск

Военнослужащие на полигоне "Десна" начали обучение по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания Украине для защиты от российской агрессии.

Источник: сообщение Сухопутных войск ВС Украины

Детали: Отмечается, что военнослужащие 169 учебного центра "Десна" проходят интенсивную подготовку с использованием комплексов NLAW.

Военные уточняют, что сейчас ведется ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Напомним:

  • 18 января Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия, чтобы помочь нашей стране защититься от потенциального вторжения России, стянувшей свои войска к границам.
  • Учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW в украинском войске стартовали в конце января.

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Темы: Вооруженные силыоружиеВеликобритания


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