На "Десне" началась интенсивная подготовка ВСУ с использованием британского оружия

Военнослужащие на полигоне "Десна" начали обучение по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания Украине для защиты от российской агрессии.

Источник: сообщение Сухопутных войск ВС Украины

Детали: Отмечается, что военнослужащие 169 учебного центра "Десна" проходят интенсивную подготовку с использованием комплексов NLAW.

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Военные уточняют, что сейчас ведется ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Напомним:

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