Украинские бойцы впервые постреляли по разным мишеням из противотанковых комплексов NLAW

Первая группа украинских военнослужащих совершила обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Источник: АрмияInform

Дословно: "В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины — будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В частности, выпускники курса совершили практические пуски из этих ПТРК".

Подробности: Сообщается, что военнослужащие стреляли по мишеням на рубежах от 300 до 600 метров. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.

По словам присутствующего представителя Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковника Николая Губеня, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки: три дня ушло на теорию и тактику и два дня – на практическое применение.

Через 5 дней подготовили около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Предыстория: