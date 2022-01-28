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Украинские бойцы впервые постреляли по разным мишеням из противотанковых комплексов NLAW

Пятница, 28 января 2022, 14:55

Первая группа украинских военнослужащих совершила обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Источник: АрмияInform

Дословно: "В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины — будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В частности, выпускники курса совершили практические пуски из этих ПТРК".

Подробности: Сообщается, что военнослужащие стреляли по мишеням на рубежах от 300 до 600 метров. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.

По словам присутствующего представителя Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковника Николая Губеня, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки: три дня ушло на теорию и тактику и два дня – на практическое применение.

Через 5 дней подготовили около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что 28 января при участии СМИ состоится завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании.
  • 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.

Темы: оружиеармия


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