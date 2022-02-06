29 человек погибли в столкновениях в Пакистане после атаки военных постов повстанцами

В Пакистане 20 боевиков и девять солдат были убиты за три дня столкновений в ходе нападений повстанцев на два военных поста в провинции Белуджистан.

Источник: Reuters

Детали: Нападения, наибольшие за последние годы со стороны этнических белуджских повстанцев, начались в среду вечером. Ответственность за нападения взяла Белуджская освободительная армия (BLA).

Военные заявили, что "во время Панджгурской и Нушкской операций были уничтожены 20 боевиков", и силы безопасности завершили операцию по разминированию.

BLA также опубликовала заявление, в котором говорится, что "все цели успешно достигнуты". Отмечается, что 16 боевиков "пожертвовали собой во время атак".

Предыстория: Этнические белуджские партизаны десятилетиями борются с правительством, требуя создания отдельного государства и заявляя, что центральное правительство несправедливо эксплуатирует богатые газом и минеральные ресурсы Белуджистана.