Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боевики стянули гаубицы, танки и системы залпового огня на Луганщину

Воскресенье, 6 февраля 2022, 10:46
Боевики стянули гаубицы, танки и системы залпового огня на Луганщину
РСЗО "Град", иллюстративное фото с сайта defensaingrussia

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила скопление реактивных систем залпового огня, танков и другого вооружения на территории ОРДЛО, при этом РСЗО и гаубицы расположены в Луганской области с нарушением линий отвода.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 5 февраля

Детали: Миссия зафиксировала 22 реактивных системы залпового огня и 10 гаубиц, в том числе 1 РСЗО и 4 гаубицы - на аэродроме возле населенного пункта Победное, что в 19 км к югу от Луганска. Это вооружение размещено с нарушением линий отвода на территориях, захваченных гибридными войсками РФ.

Реклама:

Наблюдатели также обнаружили 61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах возле оккупированных населенных пунктов Мирное и Круглик Луганщины. Также 1 танк зафиксирован на вышеупомянутом аэродроме на Донбассе.

Напомним:

  • Российские власти продолжают переброску боевых подразделений к украинской границе, как на своей территории, так и в Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: войнаООСДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: