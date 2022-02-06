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Боевики стянули гаубицы, танки и системы залпового огня на Луганщину

Воскресенье, 6 февраля 2022, 11:46
РСЗО "Град", иллюстративное фото с сайта defensaingrussia

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила скопление реактивных систем залпового огня, танков и другого вооружения на территории ОРДЛО, при этом РСЗО и гаубицы расположены в Луганской области с нарушением линий отвода.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 5 февраля

Детали: Миссия зафиксировала 22 реактивных системы залпового огня и 10 гаубиц, в том числе 1 РСЗО и 4 гаубицы - на аэродроме возле населенного пункта Победное, что в 19 км к югу от Луганска. Это вооружение размещено с нарушением линий отвода на территориях, захваченных гибридными войсками РФ.

Наблюдатели также обнаружили 61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах возле оккупированных населенных пунктов Мирное и Круглик Луганщины. Также 1 танк зафиксирован на вышеупомянутом аэродроме на Донбассе.

Напомним:

  • Российские власти продолжают переброску боевых подразделений к украинской границе, как на своей территории, так и в Беларуси.

Украинская правда
Темы: войнаООСДонбассОБСЕ


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