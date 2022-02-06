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США предупредили Китай о потерях в случае вторжения РФ в Украину

Воскресенье, 6 февраля 2022, 22:26
ВСТРЕЧА ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНЯ В ПЕКИНЕ. AFP via Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Китай тоже понесет экономические потери в случае российского вторжения в Украину.

Источник: Салливан в эфире ряда американских СМИ в воскресенье, сообщает NBC news

Прямая речь Салливана в эфире NBC: "Мы считаем, что Пекин в конечном итоге возьмет на себя часть расходов, связанных с российским вторжением в Украину, и что они должны подсчитать это, рассматривая свои договоренности с российским правительством в течение следующих нескольких недель".

Детали: По словам Салливана, направленные против России санкции могут иметь прямое влияние на Китай, "потому что они ударят по финансовой системе России, которая, конечно же, затрагивает и китайскую экономику".

В эфире ABC советник Байдена отметил, что Китай понимает, что он не в состоянии "компенсировать России экономические потери, которые могут быть вызваны нашими санкциями".

"Если Россия решит двигаться вперед, это приведет не только к стратегическим потерям России, но и если Китай поддержит ее, это приведет к определенным потерям Китая в глазах всего мира, в глазах Европы и в глазах других стран, которые сейчас смотрят и посылают четкий сигнал, что они предпочли бы видеть дипломатию, а не войну", — сказал Салливан.

Что предшествовало: 4 февраля президент России Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и "агрессивных намерений" США в отношении России.

Украинская правда
Темы: СШАКитайРосcия


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