Китай поддержал Путина по поводу "гарантий нерасширения НАТО"
Президент России Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений США в отношении России.
Источник: пресс-служба Кремля, международное агентство Reuters
Дословно: "Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других,в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность.
Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств".
Детали: Кроме того, Китай поддержал в совместном заявлении Россию по поводу ультиматума о предоставлении так называемых "гарантий", что в будущем НАТО не будет расширяться.
В заявлении стороны несколько раз критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.
Путин поддержал позицию Китая относительно непризнания независимости Тайваня и поддержал идею, что Тайвань является неотъемлемой частью коммунистического Китая.
Кроме того, Россия анонсировала новое газовое соглашение с Китаем и оживление торговли между странами в национальной валюте "из-за непредсказуемости в использовании доллара".
Россия и Китай в заявлении признали свои отношения "особым, дружеским партнерством".
Предыстория:
- Ранее Соединённые Штаты просили Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить вторжения в Украину.
- Американские журналисты со ссылкой на свои источники во властных кабинетах утверждали, что Цзиньпинь просил Путина не нападать на Украину, пока в Пекине продолжаются Зимние Олимпийские игры. Мол, китайский лидер не хотел, чтобы внимание медиа к российской агрессии затмило успех Олимпиады в Пекине.
- В декабре 2021 года на фоне угрозы вторжения России в Украину, США и страны-члены НАТО начали дипломатические переговоры с Россией по деэскалации. Россия поставила ультиматум Западу по предоставлению так называемых "письменных гарантий", что НАТО не будет расширяться на Восток, а с территории всех стран-членов Альянса, присоединившихся после 1997 года, заберут военные, оружие и военную технику НАТО.
- 26 января 2022 года посол США в России Джон Салливан завез в российское Министерство иностранных дел "письменные ответы" США о предоставлении "гарантий".
- 2 февраля испанское авторитетное издание El Pais опубликовало из своих источников содержание ответов Запада, в частности, США предложили России согласовать механизмы взаимного отвода оружия из Восточной Европы, однако добавили, что любая страна имеет право вступать в военно-политические союзы.