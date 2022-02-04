Китай поддержал Путина по поводу "гарантий нерасширения НАТО"

Президент России Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений США в отношении России.

Источник: пресс-служба Кремля, международное агентство Reuters

Дословно: "Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других,в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность.

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Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств".

Детали: Кроме того, Китай поддержал в совместном заявлении Россию по поводу ультиматума о предоставлении так называемых "гарантий", что в будущем НАТО не будет расширяться.

В заявлении стороны несколько раз критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.

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Путин поддержал позицию Китая относительно непризнания независимости Тайваня и поддержал идею, что Тайвань является неотъемлемой частью коммунистического Китая.

Кроме того, Россия анонсировала новое газовое соглашение с Китаем и оживление торговли между странами в национальной валюте "из-за непредсказуемости в использовании доллара".

Россия и Китай в заявлении признали свои отношения "особым, дружеским партнерством".

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