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Китай поддержал Путина по поводу "гарантий нерасширения НАТО"

Пятница, 4 февраля 2022, 14:16
Встреча Путина и Цзиньпиня в Пекине. Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений США в отношении России.

Источник: пресс-служба Кремля, международное агентство Reuters

Дословно: "Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других,в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. 

Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств".

Детали: Кроме того, Китай поддержал в совместном заявлении Россию по поводу ультиматума о предоставлении так называемых "гарантий", что в будущем НАТО не будет расширяться.

В заявлении стороны несколько раз критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.

Путин поддержал позицию Китая относительно непризнания независимости Тайваня и поддержал идею, что Тайвань является неотъемлемой частью коммунистического Китая.

Кроме того, Россия анонсировала новое газовое соглашение с Китаем и оживление торговли между странами в национальной валюте "из-за непредсказуемости в использовании доллара".

Россия и Китай в заявлении признали свои отношения "особым, дружеским партнерством".

Предыстория: 

  • Ранее Соединённые Штаты просили Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить вторжения в Украину.
  • Американские журналисты со ссылкой на свои источники во властных кабинетах утверждали, что Цзиньпинь просил Путина не нападать на Украину, пока в Пекине продолжаются Зимние Олимпийские игры. Мол, китайский лидер не хотел, чтобы внимание медиа к российской агрессии затмило успех Олимпиады в Пекине.
  • В декабре 2021 года на фоне угрозы вторжения России в Украину, США и страны-члены НАТО начали дипломатические переговоры с Россией по деэскалации. Россия поставила ультиматум Западу по предоставлению так называемых "письменных гарантий", что НАТО не будет расширяться на Восток, а с территории всех стран-членов Альянса, присоединившихся после 1997 года, заберут военные, оружие и военную технику НАТО.
  • 26 января 2022 года посол США в России Джон Салливан завез в российское Министерство иностранных дел "письменные ответы" США о предоставлении "гарантий".
  • 2 февраля испанское авторитетное издание El Pais опубликовало из своих источников содержание ответов Запада, в частности, США предложили России согласовать механизмы взаимного отвода оружия из Восточной Европы, однако добавили, что любая страна имеет право вступать в военно-политические союзы.

Украинская правда
Темы: КитайРосcияПутинНАТО


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