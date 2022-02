Украина показала свой лучший результат в мужском даунхиле на Олимпиаде

Украина на Олимпийских играх показала наилучший результат в своей истории в мужском скоростном спуске – даунхилле: горнолыжник Иван Ковбаснюк занял 33-е место, улучшив все предыдущие позиции.

Детали: В финале мужского даунхилла выступали 43 горнолыжника. Среди них и 28-летний Иван Ковбаснюк, который второй раз подряд соревнуется на Олимпиаде в этом виде спорта (в Пхенчхане украинец занял 49-е место).

До Олимпиады-2022 украинцам всего трижды удавалось финишировать в мужском даунхилле. До Ковбаснюка показывал результат в скоростном спуске на Зимних Олимпиадах только Николай Скрябин – на Играх в 1998 и 2002 годах.

Ковбаснюк смог финишировать в мужском даунхилле и существенно улучшил результат, принадлежавший Скрябину.

На финише украинский горнолыжник показал время 1:48.09 минут, отстав на 5.40 секунды от олимпийского чемпиона швейцарца Беата Фойца. Серебряные и бронзовые медали Олимпиады в Пекине завоевали француз Жоан Кларе и австриец Маттиас Майер.

Ковбаснюк стал первым украинцем, финишировавшим в топ-40 в мужском скоростном спуске на Зимних Олимпиадах. Результат Скрябина он улучшил на 14 позиций.

Соревнования по даунхиллу на Олимпиаде в Пекине должны были начаться еще в первый соревновательный день. Однако из-за погодных условий соревнования перенесли, а финал мужского даунхилла должен был состояться одновременно с квалификацией в слалом-гиганте.

Лидеры финала в скоростном спуске среди мужчин в Пекине таковы:

