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Украина показала свой лучший результат в мужском даунхиле на Олимпиаде

Понедельник, 7 февраля 2022, 09:05
Украина показала свой лучший результат в мужском даунхиле на Олимпиаде
Иван Ковбаснюк, иллюстративное фото с сайта Федерации лыжного спорта Украины

Украина на Олимпийских играх показала наилучший результат в своей истории в мужском скоростном спуске – даунхилле: горнолыжник Иван Ковбаснюк занял 33-е место, улучшив все предыдущие позиции.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: В финале мужского даунхилла выступали 43 горнолыжника. Среди них и 28-летний Иван Ковбаснюк, который второй раз подряд соревнуется на Олимпиаде в этом виде спорта (в Пхенчхане украинец занял 49-е место).

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До Олимпиады-2022 украинцам всего трижды удавалось финишировать в мужском даунхилле. До Ковбаснюка показывал результат в скоростном спуске на Зимних Олимпиадах только Николай Скрябин – на Играх в 1998 и 2002 годах.

Ковбаснюк смог финишировать в мужском даунхилле и существенно улучшил результат, принадлежавший Скрябину.

На финише украинский горнолыжник показал время 1:48.09 минут, отстав на 5.40 секунды от олимпийского чемпиона швейцарца Беата Фойца. Серебряные и бронзовые медали Олимпиады в Пекине завоевали француз Жоан Кларе и австриец Маттиас Майер.

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Ковбаснюк стал первым украинцем, финишировавшим в топ-40 в мужском скоростном спуске на Зимних Олимпиадах. Результат Скрябина он улучшил на 14 позиций.

Соревнования по даунхиллу на Олимпиаде в Пекине должны были начаться еще в первый соревновательный день. Однако из-за погодных условий соревнования перенесли, а финал мужского даунхилла должен был состояться одновременно с квалификацией в слалом-гиганте.

Лидеры финала в скоростном спуске среди мужчин в Пекине таковы:

  1. Беат Фойц (Швейцария) – 1:42.69
  2. Жоан Кларе (Франция) +0.10
  3. Маттиас Майер (Австрия) +0.16

Все результаты украинцев в мужском даунхилле за историю соревнований:

  • Олимпиада-1998: Николай Скрябин – 49-е место
  • Олимпиада-2002: Николай Скрябин – 47-е место
  • Олимпиада-2018: Иван Ковбаснюк – 49-е место
  • Олимпиада-2022: Иван Ковбаснюк – 33-е место

Прямая речь Ковбаснюка: "Классные впечатления, несмотря на мои неудачи на тренировке. Волновался, во время второго заезда я упал, у меня до сих пор болят мышцы. Но в целом я доволен.

Хотел максимально сосредоточиться на своем спокойствии и дать хороший результат. Был спокоен, но не смог показать тот результат, которого хотел. Трасса здесь довольно тяжелая, не с чем сравнить. На предыдущих Олимпийских играх она была на 60% легче, чем эта...

Завтра супергигант, сегодня у меня должен быть выходной, но из-за того, что перенесли вчерашний старт на сегодняшний день, то не будет. Но ничего, не в первый раз так. Все получится. Мне на этих Олимпийских играх легче, невзирая на то, как тяжело с этими тестами и организацией. Все хорошо".

Справка: Иван Ковбаснюк – горнолыжник из Закарпатской области. Для него Олимпиада-2022 – вторая в карьере. В 2018 году он выступал на Играх в Пхенчхане, показав наилучший результат именно в скоростном спуске – 49 место.

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Темы: Олимпиадаспорт
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