Украинки Джима и Петренко – в топ-15 индивидуальной гонки на Олимпиаде

В Пекине состоялся первый личный старт сезона Олимпиады-2022 – индивидуальная гонка. На старт вышли 87 биатлонисток, среди них три украинки: Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: Представительство сборной Украины в индивидуальной гонке было неполным из-за положительного результата теста на коронавирус у Дарьи Блашко. Уже заявленная к старту Блашко отправилась на самоизоляцию, из-за чего в составе женской команды Украины осталось всего три биатлонистки.

Елена Билосюк первой отправилась на самоизоляцию, а Анастасия Меркушина только 6 февраля прибыла в Пекин.

Поэтому участие в старте должны были принять три украинских биатлонистки. Первой в индивидуальной гонке должна была выступить Ирина Петренко, после чего во второй и третьей стартовых группах соответственно должны были бежать Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Наилучший результат в индивидуальной гонке показала Юлия Джима. Лидер сборной Украины благодаря высокому ходу на дистанции 15 км даже претендовала на борьбу за медали, закончив первую стрельбу в топ-3.

Однако ключевым моментом в выступлении Джимы стала работа на огневых рубежах. Украинская биатлонистка допустила две ошибки, которые означали для нее две минуты штрафа.

Даже с двумя минутами штрафа Джима финишировала в топ-10. А отставание от победительницы гонки Дениз Геррманн составило 1:21 минуты.

Ирина Петренко закрыла все 20 мишеней. И также претендовала на высокие места, однако ходом выступала хуже, чем Джима, и поэтому финишировала за ней.

До финиша дошли только две украинки. Валентина Семеренко закрыла девять из десяти мишеней, однако на третью стрельбу не прибыла и в итоге не финишировала.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у Семеренко был спазм и из-за этого она не смогла продолжить гонку, сообщает ТСН.

Джима с двумя ошибками стала 10-й, а Петренко заняла 11-е место.

Результат Джимы означает, что Украина впервые в сезоне финишировала в топ-10 в женской гонке. И в целом это второй результат в сезоне: лучше пробежал гонку только Дмитрий Пидручный – седьмое место в спринте Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Олимпийской чемпионкой индивидуальной гонки стала Дениз Геррманн. На финише она опередила француженку Анаис Шевалье Буше на 9.4 секунды. Бронзовым призером Пекина стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Индивидуальная гонка среди женщин на Олимпийских Играх-2022:

Дениз Геррманн (Германия, 0+0+1+0) 44:12.7 Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1)+9.4 Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 1+0+0+1) +15.3 Ванесса Фогт (Германия, 1+0+0+0) +16.6 Динара Алимбекова (Беларусь, 0+0+0+1) +31.7 Маркета Давидова (Чехия, 0+0+0+1)+31.9

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Юлия Джима (Украина 0+1+0+1) +1:21.7 Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+0) +1:29.5

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Валентина Семеренко (Украина, 0+1) – не финишировала.

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