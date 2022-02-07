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Силовики пришли в "Киевводоканал"

Понедельник, 7 февраля 2022, 14:06
Силовики пришли в Киевводоканал
фото прокуратуры

Прокуратура совместно с Нацполицией проводят следственные действия в "Киевводоканале".

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 7 февраля прокуроры совместно со следователями СУ ГУ НП в Киеве и работниками Департамента стратегических расследований на выполнение определений следственного судьи проводят осмотры складских помещений ЧАО "Киевводоканал" в рамках уголовного производства по завладению средствами указанного предприятия в особо крупных размерах.

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Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов ЧАО "Киевводоканал" заключило ряд договоров с подрядчиком на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, в которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами ЧАО "Киевводоканал" в особо крупных размерах.

Осмотр на складах "Киевводоканала" проводится, чтобы установить фактическое местонахождение оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявить и зафиксировать сведени об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

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Спикер прокуратуры Надежда Максимец уточнила УП, что общая сумма договоров, заключенных между коммунальщиками и подрядчиком составляет 3,5 млн гривен. Сумма ущерба будет установлена по результатам экспертиз и проведенных следственных действий (осмотра и обысков на упомянутых предприятиях).

Что предшествовало: Обыски у подрядчика по вышеуказанному делу правоохранители проводили в октябре 2021 года.

Украинская правда
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