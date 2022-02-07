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НАТО создало "воздушный мост", чтобы поставлять оружие в Украину – WSJ 

Понедельник, 7 февраля 2022, 14:13
НАТО создало воздушный мост, чтобы поставлять оружие в Украину – WSJ 
АМЕРИКАНСКИЙ САМОЛЕТ С ВООРУЖЕНИЕМ В АЭРОПОРТУ "БОРИСПОЛЬ". ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Страны НАТО установили "воздушный мост" для переправки вооружения и боеприпасов в Украину, чтобы таким образом сдержать возможное вторжение войск РФ.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на своих собеседников

Детали: Сообщается, что США уведомила Конгресс о том, что планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые использовала афганская армия.

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По словам официального представителя США, Украине резко нехватает боеприпасов. Несколько складов боеприпасов в Украине уничтожены в результате инцидентов (речь о взрывах на складах боеприпасов - ред.), к которым может быть причастна Россия.

Единственный в Украине завод по производству боеприпасов был в Луганске, который контролируют российские боевики вооруженной группировки "ЛНР".

В статье отмечается, что до создания воздушного коридора оружие Украине поставляли из стран НАТО только США и Турция, которые "готовы были рисковать гневом Москвы".

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По данным WSJ, вместе с США Киеву помогают Великобритания и страны Балтии. Польша и Чехия планируют начать их в ближайшее время.

При этом украинских военных уже обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши.

Темы: НАТОУкраинаРосcия
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