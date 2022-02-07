Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Джонсона рассказали, как он планирует дальше говорить с Путиным об Украине и НАТО

Понедельник, 7 февраля 2022, 15:13
У Джонсона рассказали, как он планирует дальше говорить с Путиным об Украине и НАТО
Борис Джонсон. Фото с сайта ОПУ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует заверять Российскую Федерацию в том, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в него.

Как сообщает Reuters, об этом сказал спикер Джонсона, пишет "Европейская правда".

"Россия выражает опасения по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы четко говорим, что эта обеспокоенность фундаментально необоснованна, потому что НАТО по своей сути – оборонный альянс", – отметил спикер.

Реклама:

Он добавил, что в этом направлении Великобритания продолжит дипломатическую работу.

"Это не об уступках – как уже заявлял премьер и другие европейские лидеры, все демократические европейские страны имеют право присоединиться к НАТО", – подчеркнул спикер.

Напомним, на прошлой неделе Джонсон впервые прибыл с визитом в Украину и заверил, что Британия и союзники активируют санкции и другие меры против РФ "в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу".

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что народ Украины имеет исключительное право самому определять, как править в собственном государстве и к каким организациям присоединяться.

Визит Джонсона стал первым визитом премьера Британии в Украину за 25 лет.

Смотрите также видео-объяснение от ЕвроПравды, чего ожидать от возможного нового альянса Украины, Польши и Британии.

Темы: ВеликобританияРосcияНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: