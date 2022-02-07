Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Джонсона рассказали, как он планирует дальше говорить с Путиным об Украине и НАТО

Понедельник, 7 февраля 2022, 16:13
Борис Джонсон. Фото с сайта ОПУ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует заверять Российскую Федерацию в том, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в него.

Как сообщает Reuters, об этом сказал спикер Джонсона, пишет "Европейская правда".

"Россия выражает опасения по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы четко говорим, что эта обеспокоенность фундаментально необоснованна, потому что НАТО по своей сути – оборонный альянс", – отметил спикер.

Он добавил, что в этом направлении Великобритания продолжит дипломатическую работу.

"Это не об уступках – как уже заявлял премьер и другие европейские лидеры, все демократические европейские страны имеют право присоединиться к НАТО", – подчеркнул спикер.

Напомним, на прошлой неделе Джонсон впервые прибыл с визитом в Украину и заверил, что Британия и союзники активируют санкции и другие меры против РФ "в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу".

Он также подчеркнул, что народ Украины имеет исключительное право самому определять, как править в собственном государстве и к каким организациям присоединяться.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Визит Джонсона стал первым визитом премьера Британии в Украину за 25 лет.

Смотрите также видео-объяснение от ЕвроПравды, чего ожидать от возможного нового альянса Украины, Польши и Британии.

Темы: ВеликобританияРосcияНАТОУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
Великобритания
Елизавета II одобрила, чтобы жена принца Чарльза была "королевой", когда он станет королем
На "Десне" началась интенсивная подготовка ВСУ с использованием британского оружия
Великобритания вскоре удвоит военный контингент в Эстонии
Последние новости
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Все новости...