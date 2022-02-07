У Джонсона рассказали, как он планирует дальше говорить с Путиным об Украине и НАТО

Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует заверять Российскую Федерацию в том, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в него.

Как сообщает Reuters, об этом сказал спикер Джонсона, пишет "Европейская правда".

"Россия выражает опасения по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы четко говорим, что эта обеспокоенность фундаментально необоснованна, потому что НАТО по своей сути – оборонный альянс", – отметил спикер.

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Он добавил, что в этом направлении Великобритания продолжит дипломатическую работу.

"Это не об уступках – как уже заявлял премьер и другие европейские лидеры, все демократические европейские страны имеют право присоединиться к НАТО", – подчеркнул спикер.

Напомним, на прошлой неделе Джонсон впервые прибыл с визитом в Украину и заверил, что Британия и союзники активируют санкции и другие меры против РФ "в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу".

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Он также подчеркнул, что народ Украины имеет исключительное право самому определять, как править в собственном государстве и к каким организациям присоединяться.

Визит Джонсона стал первым визитом премьера Британии в Украину за 25 лет.

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