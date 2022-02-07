Украинского военного ранили на Донбассе

С начала суток 7 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранен военный ВСУ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Недалеко от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Позиции защитников Южного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия".

Детали: В результате обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.