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Украинского военного ранили на Донбассе

Понедельник, 7 февраля 2022, 17:31
фото: минобороны

С начала суток 7 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранен военный ВСУ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Недалеко от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Позиции защитников Южного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия".

Детали: В результате обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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