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Госсекретарь США: Украина выполняет Минские соглашения, Россия – нет

Понедельник, 7 февраля 2022, 19:56
Госсекретарь США: Украина выполняет Минские соглашения, Россия – нет
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Getty Images

Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"США и Украина едины в том, что Минск – это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, созданный российским вторжением в 2014 году. И это самый лучший путь восстановить украинский суверенитет. Украина в последние годы постоянно продвигается в имплементации Минских соглашений. Если вы посмотрите на прописанные условия, то честно будет сказать, что Украину их выполнила чуть ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств", - сказал Блинкен.

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Он отметил, что в Минских соглашениях, в частности, речь идет об особом статусе Донбасса, и при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед.

"Но общая картина с 2014 года показывает, что Украина выполняет обязательства, а Россия нет. Если Россия серьезно настроена выполнить Минск, я думаю она найдет сильного партнера в лице Украины, а Франция и Германия готовы помогать в этих усилиях в рамках нормандского формата. В ближайшие недели будет новая встреча, и я надеюсь, что Россия продемонстрирует серьезное отношение", - добавил Блинкен.

Боррель в свою очередь заявил, что Европейский союз считает, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся на границе Украины из-за наращивания войск РФ.

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Темы: СШАРосcиявойнаМинские соглашения
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