Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" не будет существовать" – Байден

Вторник, 8 февраля 2022, 00:25
В случае вторжения России в Украину Северный поток-2 не будет существовать – Байден
Джо Байден, фото: Getty Images

Если Россия вторгнется в Украину, Белый дом уверен, что "Северный поток-2" "больше не будет существовать".

Источник: президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, цитирует Укринформ

Прямая речь Байдена: "Если Россия вторгнется, что будет означать пересечение границы Украины танками и войсками, опять же "Северный поток-2" больше не будет существовать".

Реклама:

Детали: В ответ на вопрос, как именно он может сделать это, поскольку контроль над будущим проектом находится в большинстве своем в руках Германии, Байден подчеркнул: "Обещаю, мы будем в состоянии сделать это".

Предыстория:

Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен считает маловероятным запуск "Северного потока-2" в случае нового нападения России на Украину и называет это источником давления на РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: БайденСеверный поток-2Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Байден ждет скорой встречи с Зеленским - Блинкен
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
Байден разочарован, что лидер Китая не посетит саммит G20
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: