Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ

Воскресенье, 12 декабря 2021, 20:23
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает маловероятным запуск "Северного потока-2" в случае нового нападения России на Украину и называет это источником давления на РФ.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу NBC "Meet the Press" в воскресенье, пишет Bloomberg

Прямая речь: "Это очень маловероятно или трудно увидеть (работу "Северного потока-2" – ред.), если Россия возобновит агрессию против Украины"

"И на самом деле, это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет по этому трубопроводу".

Что предшествовало: Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Баербок и их пять коллег по Группе семи в воскресенье поддержали совместное заявление, в котором они предупреждали Россию, чтобы она отступила от Украины или "столкнется с серьезными последствиями".

Партия зеленых Бербока, входящая в состав нового правительства канцлера Германии Олафа Шольца, выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

На вопрос, остановит ли Германия газопровод, Шольц в среду сказал, что нападение на Украину будет "очень серьезным нарушением правил, которое будет иметь самые разные последствия".

Темы: СШАСеверный поток-2Росcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Все новости...
США
ЕС и США предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины
Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы дать отпор армии РФ – американский военный
Разыскиваемый ФБР участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь
Последние новости
11:28
В МИДе рассказали, как будут праздновать 30-летие дипломатии в Гуте
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
10:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
10:19
Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир
Все новости...