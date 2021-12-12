Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает маловероятным запуск "Северного потока-2" в случае нового нападения России на Украину и называет это источником давления на РФ.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу NBC "Meet the Press" в воскресенье, пишет Bloomberg

Прямая речь: "Это очень маловероятно или трудно увидеть (работу "Северного потока-2" – ред.), если Россия возобновит агрессию против Украины"

"И на самом деле, это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет по этому трубопроводу".

Что предшествовало: Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Баербок и их пять коллег по Группе семи в воскресенье поддержали совместное заявление, в котором они предупреждали Россию, чтобы она отступила от Украины или "столкнется с серьезными последствиями".

Партия зеленых Бербока, входящая в состав нового правительства канцлера Германии Олафа Шольца, выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

На вопрос, остановит ли Германия газопровод, Шольц в среду сказал, что нападение на Украину будет "очень серьезным нарушением правил, которое будет иметь самые разные последствия".