Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ

Воскресенье, 12 декабря 2021, 19:23
Госсекретарь США: Северный поток-2 – источник давления на РФ
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает маловероятным запуск "Северного потока-2" в случае нового нападения России на Украину и называет это источником давления на РФ.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу NBC "Meet the Press" в воскресенье, пишет Bloomberg

Прямая речь: "Это очень маловероятно или трудно увидеть (работу "Северного потока-2" – ред.), если Россия возобновит агрессию против Украины"

"И на самом деле, это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет по этому трубопроводу".

Что предшествовало: Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Баербок и их пять коллег по Группе семи в воскресенье поддержали совместное заявление, в котором они предупреждали Россию, чтобы она отступила от Украины или "столкнется с серьезными последствиями".

Партия зеленых Бербока, входящая в состав нового правительства канцлера Германии Олафа Шольца, выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

На вопрос, остановит ли Германия газопровод, Шольц в среду сказал, что нападение на Украину будет "очень серьезным нарушением правил, которое будет иметь самые разные последствия".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСеверный поток-2Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: