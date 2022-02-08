Шольц заявил о санкциях против России, но избежал упоминания о "Северном потоке-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал совместные с США и другими партнерами санкции, однако избежал в своих ответах названия "Северный поток-2".

Источник: Шольц на совместной пресс-конференции после переговоров с Байденом в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Детали: Шольц избежал упоминания проекта "Северный поток-2", ни разу не назвал его, хотя журналисты несколько раз упорно просили немецкого канцлера четко заявить, есть ли газопровод в перечне санкционных инструментов.

Но при этом он заверил, что Германия будет выступать с едиными позициями с партнерами, не будет такой ситуации, что партнеры будут принимать разные карательные меры, "не будет разных подходов".

Он также сказал, что "все возможные санкции есть на столе" и то, что Германия в случае необходимости готова будет ограничить использование российского газа. Канцлер также напомнил, что Германия спустя 24 года планирует вообще отказаться от ископаемых видов топлива.

Глава правительства ФРГ повторил, что Германия оказывает Украине больше помощи среди других стран. С 2014 года на цели "экономической стабилизации" Берлин выделил из бюджета почти 2 млрд долл., ЕС – 3,8 млрд. Шольц заявил, что Германия готова и дальше помогать Киеву.

Байден Шольц уверял в надежности ФРГ как партнера, заявив: "Наши страны могут положиться друг на друга".

В отношениях с Россией Шольц выступает за "двойную" стратегию, заключающуюся в сочетании дипломатических усилий и четком предупреждении Москвы о жестких санкциях.

По его словам, необходимо использовать все возможные переговорные каналы, но чтобы Россия одновременно четко понимала, что в случае вторжения в Украину она столкнется с "тяжелыми, дальновидными последствиями".

"В случае военной агрессии России против Украины мы сделаем это (введем санкции – ред.) мгновенно и совместно", – заявил глава правительства.

Это первый визит Шольца в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.

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Напомним: Если Россия вторгнется в Украину, Белый дом уверен, что "Северный поток-2" "больше не будет существовать".