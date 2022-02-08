Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве скачок больных Covid-19

Вторник, 8 февраля 2022, 10:34
В Киеве скачок больных Covid-19
Фото КГГА

За сутки 7 февраля в столице зафиксировали 2 862 новых случая коронавируса, 7 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 862 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 7 летальных случаев от вируса".

Реклама:

Детали: Среди новых больных более 3 сотен детей: 146 девочек от 1 месяца до 17 лет и 174 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (550), Деснянском (350) и Оболонском (339) районах.

В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с начала пандемии в столице уже 386 397 подтвержденных случаев коронавируса, 8 606 больных умерли, преодолели вирус 342 118 жителей города, из них 946 – за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: