В Киеве скачок больных Covid-19

За сутки 7 февраля в столице зафиксировали 2 862 новых случая коронавируса, 7 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 862 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 7 летальных случаев от вируса".

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Детали: Среди новых больных более 3 сотен детей: 146 девочек от 1 месяца до 17 лет и 174 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (550), Деснянском (350) и Оболонском (339) районах.

В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице уже 386 397 подтвержденных случаев коронавируса, 8 606 больных умерли, преодолели вирус 342 118 жителей города, из них 946 – за прошедшие сутки.

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