Антирекорд в Киеве: более 3 тысяч случаев Covid за сутки

В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, скончались 11 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 79 больных коронавирусом и 253 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

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Преодолели коронавирус еще 915 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (504), Дарницком (402) и Оболонском (397) районах.

Среди новых больных – 1641 женщина от 18 до 92 лет, 1093 мужчины от 18 до 92 лет, 219 девочек от 1 месяца до 17 лет и 220 мальчиков от 3 дней до 17 лет.

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Среди жертв коронавируса – 5 женщин от 62 до 87 лет и 6 мужчин от 72 до 86 лет.

Всего с начала пандемии в столице обнаружили 378 971 случай Covid, умерли 8569 человек, выздоровели – 340 573.

Что предшествовало: За сутки 3 февраля в Киеве обнаружили 2869 больных коронавирусом, умерли 18 больных.

2 февраля в столице от коронавируса умерли 16 человек, было зарегистрировано 2 437 новых случаев Covid-19.

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