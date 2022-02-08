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Резников назвал “самый реалистичный сценарий" российской агрессии

Вторник, 8 февраля 2022, 12:12
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что наиболее вероятным сценарием развития агрессии России против Украины может быть дестабилизация внутренней ситуации, в частности, проведение митингов.

Источник: в эфире программы "Свобода слова на ICTV" вечером 7 февраля

Прямая речь: "Мне кажется, что наиболее реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле есть мечты, что их здесь будут встречать с цветами на улицах Киева или Одессы, или Днепра, или Львова. На самом деле, такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии.

Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски, просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков",  – уже невозможно…

Такого легкого прохода уже не будет со стороны РФ и ее наемников, а вот попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов или каких-то еще недовольных экономической политикой, людей, не довольных политическим устройством, и попытка изменить политическое устройство и сменить власть в Украине – такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный, и нам нужно к нему готовиться и не дать им такой возможности".

Детали: Резников сообщил, что украинские власти готовятся защищать органы власти и предупреждать угрозы.

Так, два дня назад Нацгвардия, полиция и ГСЧС отрабатывали слаженность своих действий, а на следующей неделе в Херсонской области состоятся учения по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений полиции.

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Что же касается вероятного наступления России, то Резников сказал, что данные разведок не расходятся, а вот оценки политиков расходятся. Министр отметил, что во многих странах начался избирательный сезон, и напомнил об "афганском синдроме" после не совсем удачного вывода военных США из Кабула.

По словам Резникова, Россия пока не сформировала "ударную группу" у границ Украины, а если будет ее формировать – украинская разведка это заметит и армия сможет дать отпор.

Этому предшествовало: 31 января министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко заявили, что правоохранители предотвратили акции с массовыми беспорядками в ряде городов: первая провокация якобы должна была состояться в Киеве под Офисом президента 31 января с применением бутафорской крови для имитации жертв.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcиявойнаРезниковакции


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