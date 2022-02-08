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Резников назвал “самый реалистичный сценарий" российской агрессии

Вторник, 8 февраля 2022, 11:12
Резников назвал “самый реалистичный сценарий российской агрессии
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что наиболее вероятным сценарием развития агрессии России против Украины может быть дестабилизация внутренней ситуации, в частности, проведение митингов.

Источник: в эфире программы "Свобода слова на ICTV" вечером 7 февраля

Прямая речь: "Мне кажется, что наиболее реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле есть мечты, что их здесь будут встречать с цветами на улицах Киева или Одессы, или Днепра, или Львова. На самом деле, такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии.

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Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски, просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков",  – уже невозможно…

Такого легкого прохода уже не будет со стороны РФ и ее наемников, а вот попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов или каких-то еще недовольных экономической политикой, людей, не довольных политическим устройством, и попытка изменить политическое устройство и сменить власть в Украине – такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный, и нам нужно к нему готовиться и не дать им такой возможности".

Детали: Резников сообщил, что украинские власти готовятся защищать органы власти и предупреждать угрозы.

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Так, два дня назад Нацгвардия, полиция и ГСЧС отрабатывали слаженность своих действий, а на следующей неделе в Херсонской области состоятся учения по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений полиции.

Что же касается вероятного наступления России, то Резников сказал, что данные разведок не расходятся, а вот оценки политиков расходятся. Министр отметил, что во многих странах начался избирательный сезон, и напомнил об "афганском синдроме" после не совсем удачного вывода военных США из Кабула.

По словам Резникова, Россия пока не сформировала "ударную группу" у границ Украины, а если будет ее формировать – украинская разведка это заметит и армия сможет дать отпор.

Этому предшествовало: 31 января министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко заявили, что правоохранители предотвратили акции с массовыми беспорядками в ряде городов: первая провокация якобы должна была состояться в Киеве под Офисом президента 31 января с применением бутафорской крови для имитации жертв.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcиявойнаРезниковакции
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