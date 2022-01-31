Под ОП готовили беспорядки с бутафорской кровью – МВД о провокациях в ряде городов

Украинские правоохранители заявляют, что предотвратили провокации, которые включали массовые беспорядки и насилие к полицейским во время акций в ряде городов Украины. Первая акция должна была состояться в Киеве под Офисом президента уже 31 января.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге 31 января, НПУ

Прямая речь Монастырского: "Одним из сценариев агрессии против Украины являются проплаченные насильственные массовые акции. Это может использоваться как элемент гибридной войны.

Вчера в Киеве была задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы.

Планировалось собрать до 5-ти тысяч, из которых до 1,5 тысяч должны были составлять "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга, должна была пролиться кровь. Была заготовлена ​​и бутафорская кровь. Была собрана группа "медиков", которые должны были засвидетельствовать "травмы" псевдоактивистов, чтобы это показали на всех каналах. Планировался поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов".

Детали: Глава МВД подчеркнул, что это не имело ничего общего с мирными акциями. По его словам, так же в 2014 году в Луганске, в Донецке, в Крыму россияне проводили акции с участием псевдоактивистов, которые провоцировали насилие и подстрекали других граждан.

Прямая речь Монастырского: "Это была акция до 5 тысяч человек, которую планировали именно для того, чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в Украине. К сожалению, явления платных митингов у нас достаточно часты, и это не первый митинг проплаченный, но именно этот митинг с самого начала был направлен на разбалансирование внутриполитической ситуации и на насилие против правоохранителей и других лиц, участвующих в митинге.

Это была только первая акция из целого ряда запланированных. Это четко зафиксировано на видео и аудионосителях, часть из которых вы сегодня увидите.

Эти акции планировалось провести в ряде городов Украины, в частности, центральной Украины. Это была Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области. То есть области, которые находятся фактически в часе-полтора езды от Киева и наших северных границ с Российской Федерацией".

Детали: Игорь Клименко сообщил, что утром 31 января в Киеве должна была начаться акция, не носившая мирный характер. Заявки на нее не было, только в 9 утра должна поступить заявка на акцию с участием 500 человек, чтобы полицейских не было много.

Клименко уточнил, что 30 января Нацполиция "задержала лиц, готовивших акции и митинги возле Офиса президента, во время которых должны были состояться жесткие противостояния и жесткие столкновения с правоохранителями".

Задержали организатора и его подельника. Это граждане Украины. Правоохранители изучают связи организатора с ОРДЛО и российскими спецслужбами. Следователи вручают организатору и его помощнику уведомления о подозрении и будут просить об аресте для них.

Прямая речь Клименко: "Организатор совместно со своими помощниками подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были помочь в организации и проведении этих акций. И первая такая акция должна была состояться именно сегодня".

Детали: Правоохранители показали видео в доказательство подготовки "спектакля". На видео вероятные организаторы акции говорят по-русски. 31 января акция должна была начаться в 10.30.

По словам Клименко, начать псевдоакцию должны были спикеры, призывающие представителя Офиса президента выйти к протестующим. В дальнейшем частники "акции" должны начать стычки. Актер из участников "акции" должен был притвориться раненым (для этого должны были привезти бутафорскую кровь), а другие – в медицинских халатах – должны были делать вид, что реанимируют его.

Глава Нацполиции сообщил, что к акции 31 января должны были привлечь более 5 тысяч человек, из них до 2 тысяч – массовка, и тысяча – титушки: массовка должна была получить от 800 гривен, титушки – от 1200, а за поджог шин и салюты – по 2500 долларов США (то есть более 70 тысяч гривен".

Для митинга было приобретено 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 2000 листовок, более 300 флагов. 12 радиостанций, медицинские жилеты, бутафорская кровь и баннеры. Это правоохранители изъяли 30 января.

Для проведения акции организаторы уже получили авансом 1 миллион гривен. Полиция знает, в каком банке им было предоставлено столько налички.

Клименко заявил, что организаторы акции хотели применить "технологию сакральной жертвы", как было у Верховной Рады 25 января, где пострадали 18 правоохранителей, а "погибший" оказался живым.

По словам Клименко, в феврале заговорщики планировали провести ряд провокационных акций в четырех областных центрах Украины.

Этому предшествовало: 30 января Нацполиция заявила о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, но без подробностей.