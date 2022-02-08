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Ющенко обратился к украинцам

Вторник, 8 февраля 2022, 11:23
Ющенко обратился к украинцам
Виктор Ющенко. фото с его Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал украинцев к единению перед внешними вызовами, стоящими перед нашим государством.

Источник: Ющенко в Facebook

Прямая речь: "Дорогие соотечественники. Мы переживаем сегодня трудные времена, но я убежден, величавые и знаковые. Как никогда раньше, сегодня необходимо наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня!

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В истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно внешних вызовов для нации.

Наши приоритеты определены!

  1. Безопасность государства
  2. Стабильность в нашем государстве
  3. Защита украинской демократии и свободы

Я призываю всех соотечественников к миру и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности".

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Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов встречаться с главой РФ Владимиром Путиным, но тот и его окружение предлагают форматы, которые не принесут результата, и РФ пока не делает шагов к деэскалации.

Украинская правда
Темы: Украинавойна
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