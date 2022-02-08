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Песков прокомментировал слова Путина "терпе, моя красавица" к Зеленскому

Вторник, 8 февраля 2022, 12:02
Песков прокомментировал слова Путина терпе, моя красавица к Зеленскому
Фото: Getty Images

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не слушал песни группы "Красная плесень", слова из которой он процитировал, говоря о Минских договоренностях.

Источник: российский "Интерфакс", цитирующий Пескова

Детали: Журналисты спросили Пескова, что именно имел в виду Путин, поскольку некоторые увидели "не очень хороший намек с сексуальным подтекстом".

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"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять, - ответил Песков. - Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык", - ответил Песков.

У него также спросили, не слушал ли Путин группу "Красная плесень", поскольку "некоторые СМИ написали, что своим изречением он процитировал строчку из не очень хорошей песни этой группы".

Прямая речь Пескова: "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора".

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Что этому предшествовало: 7 февраля президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, процитировав российскую поговорку.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. По-другому никак", - сказал он.

Темы: ПутинЗеленский
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