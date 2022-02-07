Путин Зеленскому о Минских соглашениях: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

Источник: трансляция пресс-конференции президента России Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона

Прямая речь Путина: "Другой альтернативы нет.

В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений.

Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак".

Детали: Российский президент напомнил, что Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

Кроме того, он повторил тезисы российской пропаганды, что Украина якобы должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также оставить на должностях подручных наместников Кремля на руководящих должностях в этих областях.

В то же время, Эмманюэль Макрон встал на защиту Зеленского, что России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, ведь Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе. Тогда как, по мнению французского лидера, на момент подписания Минских соглашений в 2015 году контекст безопасности был менее напряженным, несмотря на ожесточенные бои на Донбассе.

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