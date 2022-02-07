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Путин Зеленскому о Минских соглашениях: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!

Понедельник, 7 февраля 2022, 22:59
Путин Зеленскому о Минских соглашениях: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!
Владимир Путин. Скриншот трансляции российского медиа РБК из пресс-конференции президентов

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

Источник: трансляция пресс-конференции президента России Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона

Прямая речь Путина: "Другой альтернативы нет.

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В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений.

Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак".

Детали: Российский президент напомнил, что Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

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Кроме того, он повторил тезисы российской пропаганды, что Украина якобы должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также оставить на должностях подручных наместников Кремля на руководящих должностях в этих областях.

В то же время, Эмманюэль Макрон встал на защиту Зеленского, что России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, ведь Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе. Тогда как, по мнению французского лидера, на момент подписания Минских соглашений в 2015 году контекст безопасности был менее напряженным, несмотря на ожесточенные бои на Донбассе.

Предыстория:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию выполнять Минские соглашения, поскольку Украина свою часть обязательств уже выполнила.
  • Американские журналисты сообщили 6 февраля, что Россия перебросила дополнительные силы, позволяющие совершать полноценное вторжение в Украину. В то же время, мониторинговая миссия ОБСЕ заметила скопления российскими боевиками на Донбассе реактивных систем залпового огня, танков и другого вооружения непосредственно от линии столкновения.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной военной эскалации со стороны России достаточно низкая.
  • 6 февраля советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что российская атака против Украины может произойти в любой день этого месяца и быть в любой форме.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать и не поддаваться сообщениям и заявлениям западных медиа.

Денис Карловский, УП
Темы: ПутинЗеленскийМинские соглашенияДонбасс
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