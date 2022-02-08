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Смертность от Covid-19 может расти весь февраль – КШЭ

Вторник, 8 февраля 2022, 14:06
Смертность от Covid-19 может расти весь февраль – КШЭ
Фото pixabay.com

В Украине начала расти смертность от коронавируса и может расти в течение всего февраля.

Источник: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 8 февраля

Прямая речь Ганиченко: "Госпитализации тоже незначительно замедляются (еще неделю назад госпитализации росли на треть неделю от недели, а сейчас растут на четверть). А вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость… Плюс 29% неделя от недели… Смертность продолжит расти, может расти в течение всего февраля".

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Детали: Эксперт КШЭ добавил, что в Украине также продолжает расти заболеваемость, но уже с меньшими темпами.

Если на прошлой неделе было плюс 75% роста неделя от недели, то на этой неделе только плюс 25%.

Ганиченко ожидает дальнейшего замедления роста темпов распространения заболеваемости. Вместе с тем в ближайшие две недели еще ожидают до 55 тысяч новых случаев на пике за отдельные сутки.

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Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирус
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