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Финскому депутату пришлось извиняться за твит по поводу членства Украины в НАТО

Вторник, 8 февраля 2022, 18:02
фото: fb Niikko Mika

Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Мика Ниикко вынужден был объяснять свой твит с позицией об Украине и НАТО, что противоречит внешнеполитической позиции страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Мика Ниикко входит во фракцию правопопулистской партии "Настоящие финны" (Perussuomalaiset).

В своем Twitter он выразил мнение, что президенту Франции Эммануэлю Макрону или "кому-то другому" стоит публично пообещать, что Украина не станет членом НАТО, а без этого переговоры не будут иметь успеха.

Твит Ниикко вызвал шквал критики в адрес всей партии, и в конце концов он его удалил.

В комментарии Yle депутат объяснил, что уважает суверенитет Украины и использовал в посте неудачные формулировки, а действительно хотел сказать, что сейчас членство Украины в НАТО не выглядит реалистичной перспективой.

"Моей целью не было высказать позицию о том, может ли Украина стремиться к членству в НАТО. Украина имеет полное право решать за себя… Всем известно, что Украина и НАТО будут решать вопросы возможной заявки на членство, никто другой в этом не имеет права голоса ", – сказал он.

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Напомним, Финляндия не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом и заявляет, что имеет право подать заявку, если захочет. В последнее время в финском обществе растет поддержка потенциального вступления в НАТО, хотя разные опросы приводят разные цифры.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна пока не планирует вступать в НАТО.

Темы: ФинляндияНАТОУкраина


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