Зеленский назначил нового главу Киевской области
Вторник, 8 февраля 2022, 23:19
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Дословно: "Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала".
Детали: Зеленский уволил двумя указами с должности главы КОГА Василия Володина и назначил Кулебу.
Перед этим Кулеба занимал должность первого заместителя Кличко по осуществлению самоуправляющихся полномочий.
Предыстория:
- 2 февраля Кабинет министров согласовал назначение Кулебы главой Киевской ОГА и направил представление на подпись президенту.
- В январе 2022 "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщала, что в случае принятия закона о столице Кулеба может стать главой Киевской городской госадминистрации.
- Кулебу называли "компромиссной фигурой" между Офисом президента и нынешним главой КГГА Виталием Кличко.
Украинская правда