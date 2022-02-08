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Зеленский назначил нового главу Киевской области

Вторник, 8 февраля 2022, 22:19
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Зеленский (слева) и Кулеба (справа). Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала".

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Детали: Зеленский уволил двумя указами с должности главы КОГА Василия Володина и назначил Кулебу.

Перед этим Кулеба занимал должность первого заместителя Кличко по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 февраля Кабинет министров согласовал назначение Кулебы главой Киевской ОГА и направил представление на подпись президенту.
  • В январе 2022 "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщала, что в случае принятия закона о столице Кулеба может стать главой Киевской городской госадминистрации.
  • Кулебу называли "компромиссной фигурой" между Офисом президента и нынешним главой КГГА Виталием Кличко.

Украинская правда
Темы: Киевская областьОфис президентаЗеленскийВиталий Кличко
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