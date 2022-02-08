Зеленский назначил нового главу Киевской области

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала".

Детали: Зеленский уволил двумя указами с должности главы КОГА Василия Володина и назначил Кулебу.

Перед этим Кулеба занимал должность первого заместителя Кличко по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Предыстория: