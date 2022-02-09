США и Турция скоординировали действия на фоне агрессии России – Госдеп

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, касающийся угрозы вторжения России в Украину.

Источник: Госдеп США

Детали: Блинкен и Чавушоглу "обсудили пути дальнейшей координации и единство НАТО по поводу угрозы российской эскалации и агрессии против Украины".

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Как отмечают в Госдепе, Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил усилия президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в поддержку дипломатического решения ситуации.

В сообщении говорится и о том, что Блинкен и Чавушоглу "обсудили процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией и дополнительные шаги, которые Соединенные Штаты могли бы сделать в поддержку этих усилий".

А также рассмотрели возможности поддержания крепких двусторонних отношений между США и Турцией.

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Напомним: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил участие Турции в поиске политического решения вокруг кризиса с Россией.