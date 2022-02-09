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Из-за оползня в Колумбии погибли по меньшей мере 14 человек

Среда, 9 февраля 2022, 02:50
Из-за оползня в Колумбии погибли по меньшей мере 14 человек
фото: Getty Images

Из-за сильного оползня, спровоцированного ливнями, на западе Колумбии погибли по меньшей мере 14 человек и еще 35 получили ранения.

Источник: The Associated Press со ссылкой на власти страны

Детали: Мэр города Перейра Карлос Майя подтвердил число погибших и предупредил, что сохраняется угроза оползня, поэтому призвал людей покинуть город и избежать увеличения количества жертв.

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Кроме того, чиновники сообщили об исчезновении человека после смертельного сдвига.

Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним: Число погибших в результате оползня в столице Эквадора Кито возросло до минимум 22 человек.

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Темы: стихийное бедствие
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