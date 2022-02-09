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Германия и США лидируют в мире по распространению коронавируса

Среда, 9 февраля 2022, 07:02
фото: Getty Images

7 февраля в мире диагностировали 1 825 861 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, США, Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, США, Бразилии.

В частности, в Германии зафиксировали более 212 тысяч, в США – более 179 тысяч и в Бразилии – более 171 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 18 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 777), Индии (1 230), Бразилии (1 174). Всего в мире за сутки от болезни умерли 11 785 человек.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Италия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Испания. Украина – 6-я в этом списке.

За все время пандемии вылечились от недуга 320 844 662 человека. В настоящее время насчитывается около 74 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 782 095 смертей от COVID-19.

Напомним: 7 февраля в Украине зафиксировали 34 353 случая инфицирования коронавирусом и 255 смертей от Covid-19 за сутки – показатель смертности достиг уровня, который был в начале января и декабря.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирус


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