Возле Невельского оккупанты сбросили с беспилотника выстрел ВОГ
Среда, 9 февраля 2022, 06:18
За сутки 8 февраля российские наемники в Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17.
Источник: штаб ООС
Детали: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ
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- неподалеку Песков
- в направлении Светлодарска.
Кроме того, вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.
Украинская правда