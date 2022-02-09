Возле Невельского оккупанты сбросили с беспилотника выстрел ВОГ

За сутки 8 февраля российские наемники в Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ

неподалеку Песков

в направлении Светлодарска.

Кроме того, вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.