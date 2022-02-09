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В Киеве рекордное количество больных Covid – 3 684

Среда, 9 февраля 2022, 11:14
В Киеве рекордное количество больных Covid – 3 684
Фото КГГА

За сутки 8 февраля в столице зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 3 684, умерли от вируса 22 человека, в том числе мужчина 28 лет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 3 684 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 22 летальных случая от вируса".

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Детали: Среди новых больных более 397 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (732), Дарницком (583) и Оболонском (392) районах.

В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом и 231 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице 390 081 подтвержденный случай коронавируса, 8 628 больных умерли, преодолели вирус 343 418 жителей города, из них 1 300 за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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