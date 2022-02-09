Биометрические паспорта доверили скандальному ЕДАПС: с переплатой от государства и непрозрачно
Государственный полиграфический комбинат "Украина" непрозрачным образом поменял поставщика материалов для биометрических документов: с международной компании на украинскую фирму с давними коррупционными связями.
Источник: материал УП "Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов"
Детали: В конце 2021 года компания "Полли-Сервис" начала поставлять полиграфкомбинату обложки со встроенными в них чипами – заготовки для биометрических паспортов. У этой компании также стали закупать материалы и для других документов.
За первые 3 месяца "Полли-Сервис" получил от полиграфкомбината "Украина" заказов на 503,6 млн гривен.
При этом государственное предприятие без объяснений отказалось сотрудничать с предыдущим поставщиком – международной компанией Linxens, производившей обложки с 2015 года.
Незадолго до новых контрактов директором комбината стала Татьяна Бондаренко, связанная с новым поставщиком.
Само "Полли-Сервис" ранее входило в состав консорциума ЕДАПС, который в 2004-2013 годах монополизировал рынок изготовления документов и был известен коррупционными связями с чиновниками. В настоящее время компании бывшего ЕДАПС объединились в новую группу – Industrial Innovation Group.
Украинский Полли-Сервис продал заготовки на 0,5 евро дороже, чем планировали иностранцы. Таким образом, на объемах обложек, которые комбинат уже закупил, набегает около 28,8 млн гривен переплаты.
Кроме того, продукция "Полли-Сервиса" может быть устаревшей.
После смены поставщика стоимость изготовления паспортов для граждан выросла на 40 гривен. Устраненная иностранная компания также требует от госпредприятия компенсировать убытки, оценив их в 1,5 млн. евро.
Что было раньше: Весной 2021 года "Экономическая правда" сообщила, что новым руководителем государственного полиграфкомбината Украина могут назначить Татьяну Бондаренко, которая является подругой топ-менеджерки когда-то ЕДАПС, а теперь Industrial Innovation Group Ирины Обиденко.
Читайте детальнее: "Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов"
Предыстория:
- В 2004-2013 годах консорциум ЕДАПС монополизировал сферу изготовления документов и голографических защитных элементов. Лоббистом группы компаний выступал бывший народный депутат от Партии Регионов, впоследствии – заместитель главы Миграционной службы, Василий Грицак.
- Руководил ЕДАПС бизнесмен Юрий Сидоренко. В 2006 году правоохранители говорили о его коррупционных связях и о том, что мужчина скрывается за границей. То же самое упоминали и в 2014. Однако осужден он так и не был.
- В то же время Сидоренко получил официальные обвинения в США. Следствие утверждало, что он вместе с племянником в 2005-2010 годах платил взятки должностному лицу из структуры ООН Маурицио Сицилиано. Суд в Штатах в итоге решил, что это дело ему неподсудно.
- В 2013 году "Семья" Януковича, подминая все потоки государственных средств под себя, подвинула ЕДАПС. И после Революции достоинства все документы стал производить государственный полиграфкомбинат.