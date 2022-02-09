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Резников уточнил, какую военную помощь привез новый самолет из Великобритании

Среда, 9 февраля 2022, 14:15
Резников уточнил, какую военную помощь привез новый самолет из Великобритании
Самолет с британской помощью, фото из Twitter Резникова

Самолет с военной помощью для Украины от Великобритании, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

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Что для ВСУ привез самолет из Великобритании
Что для ВСУ привез самолет из Великобритании
Фото из Twitter Резникова

"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Алексей Резников.

Напомним, днем ​​9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.

Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

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Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

Темы: ВеликобританияоружиеРезниковвойна
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