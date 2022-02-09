Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Резников уточнил, какую военную помощь привез новый самолет из Великобритании

Среда, 9 февраля 2022, 15:15
Самолет с британской помощью, фото из Twitter Резникова

Самолет с военной помощью для Украины от Великобритании, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

Что для ВСУ привез самолет из Великобритании
Что для ВСУ привез самолет из Великобритании
Фото из Twitter Резникова

"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Алексей Резников.

Напомним, днем ​​9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.

Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Темы: ВеликобританияоружиеРезниковвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России"

видеоСтало известно, кто представит Украину на Евровидении-2022

Байден во время переговоров снова пригрозил Путину последствиями

Инцидент с американской атомной подлодкой: Россия обвиняет США

Еще три страны ЕС призвали своих граждан покинуть Украину

картаВ Украину идет антициклон Инго

Все новости...
Внутренние войска РФ заметили в десятках километров от украинской границы – CIT
Россия запланировала блокаду в Черном и Азовском морях – СМИ
В Борисполе приземлился 9-й самолет с помощью США, на борту – 80 тонн боеприпасов
В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии
Последние новости
05:45
Оккупанты на Донбассе угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой – отчет
04:57
США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны Северной Кореи
03:56
В Канаде усиливаются Covid-протесты, несмотря на запреты
02:53
"Россия продвигает ложный нарратив" для подрыва украинского правительства – МИД Канады
01:55
Путин и Лукашенко обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России"
01:22
США заявили, что их подлодка не заходила в территориальные воды России
00:14
Украина и Турция обсудили угрозы в Азовском и Черном морях – МИД
23:59
Военные на Востоке готовы к чему угодно, говорит штаб ООСВоенные на Востоке готовы к любым сценариям – штаб ООС
23:38
Канада вывозит посольство из Киева во Львов
22:54
Зеленский провел переговоры с Трюдо, обсудили сдерживание РФ
Все новости...