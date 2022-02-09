В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", включение из аэропорта с таким названием ведет агентство Reuters.

На месте можно видеть украинских военных, из их комментариев следует, что поставка предназначена для отрядов территориальной обороны.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Обновление: Сперва официального сообщения не было, но впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников написал, что прибыл груз с военными товарами и техникой для войск территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и т.д.

7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по итогам разговора отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро".

Discussed with my colleague&good friend of 🇺🇦@BWallaceMP the current security situation in the region&exchanged views on possible scenarios.I’m grateful to our partners for the support,including the help they sending.BTW,we expect to receive the cargo from UK’s friends soon🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/cdpxqz6SFZ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Напомним, Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".