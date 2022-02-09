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В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии

Среда, 9 февраля 2022, 12:47
В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии
Скриншот с видео Reuters

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", включение из аэропорта с таким названием ведет агентство Reuters.

На месте можно видеть украинских военных, из их комментариев следует, что поставка предназначена для отрядов территориальной обороны.

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Обновление: Сперва официального сообщения не было, но впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников написал, что прибыл груз с военными товарами и техникой для войск территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и т.д.

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 7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по итогам  разговора отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро".

Напомним, Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

Темы: ВеликобританияоружиевойнаРезников
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